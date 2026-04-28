General Pinto: invitan a una charla por créditos para emprendedoras y emprendedores del distrito

La Municipalidad está invitando al lanzamiento de la línea de microcréditos para emprendimientos del distrito, impulsada a partir de la firma del convenio con Provincia Microcréditos, una empresa de inclusión financiera y desarrollo productivo del banco Provincia.

Estos micro créditos cuentan con tasa subsidiada por el municipio; esta herramienta busca acompañar el crecimiento de proyectos locales, fortalecer el trabajo independiente y generar más oportunidades para quienes apuestan todos los días a sus emprendimientos.

La fecha es el próximo martes 5 de mayo a las 13:30 horas en el Salón Blanco del Palacio Municipal.