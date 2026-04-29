«General Villegas puede volver a tener un campeón que verán pelear el 8 de mayo en el Festival» (VIDEO)

Lo aseguró Caito Valdebenito, formador de Claudio Olmedo (Puma), entre otros talentos surgidos de la Escuela Municipal de Boxeo de General Villegas.

De cara a un nuevo Festival, el primero del año para el deporte de los puños, el profe, como lo llaman, habló de Lucas Giacobone, un talento en pleno desarrollo que viene dando muestras de lo que es capáz de lograr.

Valdebenito adelantó que será el encargado de cerrar la velada boxística del próximo viernes 8 de mayo en el SUM del parque Municipal. También se refirió al resto de los púgiles que esa noche brindarán un gran espectáculo con rivales que estarán a la altura.

El evento que cuenta con e apoyo del municipio tiene por objeto la compra de materiales para el entrenamiento; la gran cantidad de concurrentes permanentes con que cuenta la Escuela hace que sufran un desgaste lógico.

Por otra parte, este Festival tiene un fuerte impacto en lo emocional, dado que es por un lado la posibilidad de mostrar los resultados del trabajo sostenido a los largo del tiempo, y especialmente, la oportunidad que los chicos tienen de compartir con su gente, y los vecinos de su comunidad los logros obtenidos con el esfuerzo que reprresenta entrenar diariamente.