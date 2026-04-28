En Ameghino el próximo sábado 2, «Venimos de los 80 y 90», la mejor fiesta retro de la zona para mayores

La propuesta viajará desde General Villegas hasta el Salón Vicente, en el ingreso a Ameghino, el próximo sábado 2 de mayo.

El lugar que por si solo cuenta con una infraestructura para estar cómodos, será ambientado con una barra «ochentosa», iluminación de época y por supuesto la música que no solo será escuchar y bailar clásicos de las dos mejores épocas de la música, sino que habrá un momento para algunas canciones de los 2000, además, los animadores, dj’s reconocidos, contarán algunas historias de esos temas que todavía quitan suspiros.

La noche está pensada para disfrutar, pero también para recordar con nostalgia.

«Venimos de los 80 y 90» es una idea de Roberto Formariz, o DJ Bachi, uno de los más requeridos en cumpleaños, bodas y boliches de la zona que cuenta con una trayectoria de varios años con la música, por lo tanto su performance no requiere de pruebas. Ideó esta fiesta a partir de la necesidad para los mayores de 30 de tener un espacio con «su» música, y así nació lo que el próximo sábado 2 toda la zona podrá disfrutar. Esta vez junto a él estará DJ JC.

En esta idea de no dejar nada librado al azar, desde General Villegas saldrá una combi cuyo costo tiene incluída la entrada, «lo planteamos pensando en que quien vaya hasta Ameghino, pueda tomar, bailar, sin preocuparse por el regreso», explicó entusiasmado por el eco que ya tene la fiesta en las redes sociales donde inició la difusión.

El sábado desde las 23 horas estará la boletería habilitada.

«Llevar la fiesta a Ameghino surgió por la buena onda que encontramos en la dueña del salón, y el modo en que nos facilitó todo para que podamos llevarla a cabo, lo pensamos para Villegas inicialmente, pero fue imposible por los obstáculos que fuimos encontrando», remarcó el organizador, asegurando esperanzado que «no dudamos que antes de fin de año la haremos en nuestra ciudad también».

«La energía está toda puesta para este sábado en Ameghino que nos abrió las puertas, lo mínimo que haremos es regalarles una noche inolvidable», concluyó.

Por contacto 3388 43-7011.