El Congreso de Educación de CARBAP fue declarado de Interés Educativo por la Provincia de Buenos Aires

La Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Educativo al II Congreso de Educación de CARBAP, que se llevará a cabo el próximo 29 de abril en la ciudad de Tandil, bajo el lema “La educación construye futuro”.

La iniciativa, impulsada por la Comisión de Educación de CARBAP, propone un espacio de encuentro, reflexión y construcción colectiva en torno a los desafíos y oportunidades del sistema educativo, con especial foco en el desarrollo local, el arraigo rural y el trabajo articulado entre instituciones.

El Congreso contará con paneles, conferencias y mesas de trabajo en las que se abordarán temáticas como logros y aprendizajes, la voz de los estudiantes, proyectos educativos innovadores y nuevas metodologías para la enseñanza.

La declaración de Interés Educativo por parte de la Provincia representa un importante reconocimiento institucional, que pone en valor el aporte de este tipo de espacios al fortalecimiento de la educación y al desarrollo de las comunidades.

Asimismo, la resolución establece que la participación de docentes podrá ser considerada con justificación de inasistencia, quedando su evaluación sujeta a cada institución educativa, lo que acompaña y promueve la participación en este tipo de instancias formativas.

En este marco, desde la Sociedad Rural de General Villegas comentaron Mariana Quiroga y Santiago Mocorrea (foto), que se organizó una combi gratuita para trasladar a docentes interesados en participar del Congreso. Se invita a todos aquellos que deseen sumarse a esta experiencia a contactarse para recibir más información.

Desde la entidad destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que fortalecen el vínculo entre educación y producción, y que contribuyen a pensar el futuro de nuestras comunidades.