Un hombre atacó a otro con una copa rota hiriéndolo en el cuello, se encontraban en un salón de eventos festejando un cumpleaños

Ocurrió entre la noche del sábado y la madrugada de domingo, en un espacio que funciona como salón de eventos en General Villegas.

Ambos protagonistas son de Villegas, aunque uno reside desde hace años en otra ciudad, quien resultó ser el agresor.

Se desconocen las causas del ataque, pero se cree que hubo una discusión que derivó en golpes y luego, el desenlace con una copa rota, con la que, hirió a la víctima en el cuello. Si bien no está claro si la intención fue clavarle el vidrio o cortarlo,lo cierto es que le produjo un corte importante por lo que fue atendido en la guardia de hospital donde debió ser suturado.

La fiesta continuó sin sobresaltos dado que el momento en que ocurrió el desmán la mayoría de los invitados, en su mayoría vecinos reconocidos de la ciudad, se encontraban bailando y no se percataron de lo que ocurría.

Desde el lugar donde se realizaba el evento dieron aviso a la Policía que se hizo presente, pero el agredido desestimó cualquier acción legal, por lo que desde el hospital tampoco dieron intervención a la Fuerza Pública.

Lo ocurrido muestra una vez más lo violento de los tiempos que vivimos, más allá que pudo haberse tratado de algo personal; no obstante en medio de una fiesta en la que la mayoría eran mayores, se celebraban 50 o 60 años del o la anfitriona, era impensado un hecho de estas características que pudo haber tenido consecuencias graves.