Prorrogaron momentáneamente el desalojo previsto para este lunes en Emilio V. Bunge

La familia que habita en un inmueble de la calle Emilio V. Bunge, en la localidad del mismo nombre, perteneciente al distrito de General Villegas, debía abandonarla, dado que se había emitido una orden de desalojo que tendría cumplimiento hoy lunes a las 10 horas.

Teniendo en cuenta, entre otras cosas, que allí viven una menor de edad y una anciana, intervinieron funcionarios municipales, atentos al aspecto humano, logrando que se dispusiera una prórroga al desalojo, aunque por el momento solo es por 24 horas.

En estos momentos, personal del municipio se encuentra junto a la familia, mientras se busca una solución que no interfiera en el proceso judicial.