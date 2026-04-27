Convirtieron en detención la aprehensión del sujeto que fue sorprendido cuando robaba metros de la comisaría

La semana anterior un hombre de 35 años, oriundo de Mendoza, fue sorprendido en el interior de una casa que se encuentra a escasos metros de la comisaría, sobre la calle principal de General Villegas.

Previo a saltar un tapial, había violentado una puerta trasera e intentaba llevarse diversos electrodomésticos. La empleada del inmueble al ingresar notó desorden y rápidamente se dirigió al comisaría, regresando con efectivos, que sin saberlo, sorprendieron al caco. Una vez reducido fue puesto a disposición d ela justicia.

Posteriormente se supo que hacía apenas unos días había salido de una unidad penitenciaria en Mendoza, tras cumplir una condena.

Hoy, la Policía Comunal informó que la justicia del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Juzgado de Garantías Nº 1 , a cargo de Dra. Anastasia Marques, convirtió la aprehensión en detención.