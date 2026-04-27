Guillermo Moreno: «Nosotros queremos ser escuchados y poder trabajar en las soluciones» (VIDEO)

El Presidente de la SRPGV, Guillermo Moreno, se refirió a la importancia y resultados que se busca con las reuniones y jornadas que la institución comenzó a llevar a cabo en el interior del distrito con productores e integrantes de la Comisión que preside, a las que invitan a profesionales para abordar diferentes temas de interés para el sector rural.

Como parte de esa dinámica, sobre el final de la semana anterior tuvo lugar en General Villegas una jornada en la estuvo presente el Presidente de la SRA, donde se abordaron temas de interés, los que, dado el buen diálogo que existe con Nicolás Pino y los integrantes de la Comisión Directiva con el Gobierno nacional, pueden llegar a esa mesa.