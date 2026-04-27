Las policías que salvaron a una beba en General Pinto serán reconocidas oficialmente

El viernes último por la noche, la Sargento, Micaela López y la Subteniente, Daiana Rodríguez acudieron al pedido de auxilio de los padres de una beba de 8 meses que se había atragantado con el papel de un alfajor, en momentos que se encontraban en la Plaza Principal.

Las uniformadas corrieron en su ayuda, e inmediatamente mediante la maniobra de Heimlich lograron que la menor expulsara el papel, al tiempo que en el móvil se dirigieron con la familia al hospital, reanimándola en el trayecto.

La intervención permitió que la criatura se repusiera y sorteara la delicada situación sin mayores inconvenientes.

La noticia que se conoció al cabo de unas horas se expandió por la región, obteniendo el reconocimiento de toda aquella persona que se enteró de lo ocurrido, incluso sin conocer a las integrantes de la Policía Comunal pintense.

Dado lo trascendente del caso, consultadas las fuentes competentes, confirmaron a Distrito Interior que serán reconocidas públicamente, aunque no está determinado el lugar, día o modo, pero si precisaron que será en breve. En principio sería por parte de la Jefatura policial, aunque no se descarta que lo mismo ocurra desde el Estado local.

Las don mujeres policías demostraron vocación, determinación y compromiso, en momentos en que se encontraban realizando la habitual recorrida por la ciudad, atentas a lo que acontecía a su alrededor, ubicando a la institución que integran en lo más alto.