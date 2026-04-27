Nicolás Pino: Necesitamos créditos a nivel tasa productiva para no fundirnos trabajando porque son impagables (VIDEO)

El presidente de la SRA, Nicolás Pino, pasó por General Villegas donde participó de una jornada sobre el sector, propuesta y organizada por la Sociedad Rural local.

Allí se abordaron diferentes temas que estuvieron vinculados a caminos, carnes e hidráulica, entre otros. La jornada que se dio sobre el final de la semana anterior reunió a una importante cantidad de productores y dirigentes del sector.

En diálogo con Distrito Interior habló de las necesidades y requerimientos tiene en general y lo que se planteó como prioridad en particular en el noroeste de la provincia.

Pino insistió en la necesidad de créditos a nivel de lo que la producción del campo permite, para que al intentar pagarlos no quede el productor en el intento, del mismo modo reclamó infraestructura, y al admitir que con el Gobierno nacional hay buen diálogo, estos temas, se deduce podrían ser puestos sobre la mesa.