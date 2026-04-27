Cómo marcha la inscripción para TB 2026 en General Pinto (VIDEO)

El titular de Deportes de la Municipalidad habló de la respuesta que la inscripción para el Programa deportivo de la Provincia va teniendo en el distrito.

Iniciada hace unos 15 días, los adolescentes y los adultos, están inscribiéndose en las diferentes disciplinas, lo que mantiene entusiasmadas a las autoridades dado que se advierte, como el año anterior, una participación importante.

El funcionario fue consultado acerca d elos deportes insignia, y los nuevos que van asomando como las nuevas disciplinas tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del Partido.