Juani Cáceres regresó para entrenar a los palistas de General Villegas (VIDEO)

Juan Ignacio Cáceres, uno de los palistas más importantes del país, estuvo nuevamente un fin de semana dedicado a entrenar y brindar conocimientos a los palistas de diferentes edades y categorías que forman parte del club local La Botera.

En un alto de la actividad, quien estará representando al país en la ciudad de Bazhong, China, en una Copa del Mundo del 18 al 25 de mayo de este año, junto a Elina Giménez, presidente de La BOtera, habló con Distrito Interior, para contar las características del entrenamiento y cómo ve a sus entrenados en cada visita. Por su parte la presidente, contó qué planes tienen desde la institución y los alcances que la contratación de Cáceres tiene.

Ambos coincidieron en el nivel alcanzado y que van teniendo los palistas, y sobre todo el valor del trabajo en equipo, que es donde hacen especial hincapie.