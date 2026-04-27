General Villegas: bomberos a prueba de todo, esta vez le salvaron la vida a una perrita ahogada con un hueso

Hoy pienso que debo agradecer a los bomberos voluntarios de General villegas, comienza relatando un vecino en una publicación realizada en las redes sociales, compartiendo su agradecimiento de manera masiva.

Luego continúa explicando la acción.

«Anoche (por el sábado) una vecina se acerca desesperada porque su perrita se había ahogado con un hueso vino a pedir ayuda … y como no hacer algo. Ahí empezó la desesperación cuando veíamos que no podíamos hacer nada para sacar ese «maldito» hueso, por el que cada vez a Lupe le costaba más respirar.

Llamamos a todos los veterinarios que se nos ocurrieron y nada, entonces tomamos el auto y salimos desesperados a ver si localizábamos alguno, y nada … hasta que se nos ocurrió acudir al cuartel, y ahí desde el primer momento sentimos tranquilidad, esa que te transmiten ellos desde el momento cero, sin dudarlo en menos de un minuto estaba todo solucionado.

Tal vez para alguien es molestarlos por algo que no les corresponde, pero para los que amamos los animales es salvar una vida.

Gracias, gracias por no dudar un segundo en ayudarnos»

Los bomberos que fueron parte de esta acción son el Jefe del Cuerpo Activo, Mauro galaverna, y Daniel Sánchez, bombero del Cuerpo de Reserva, y cuartelero.

Quien publicó fue Carlos Willich.