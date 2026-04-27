El Director del hospital de General Villegas es incorporado a la Mesa Ejecutiva del CoSaPro

El Director Médico del partido de General Villegas, fue designado nuevo integrante de la Mesa Ejecutiva del Consejo de Salud Provincial (CoSaPro), durante el Congreso de Salud 2026 realizado en la ciudad de Mar del Plata.

La incorporación del profesional responde a su trayectoria, experiencia y al valioso aporte que puede representar la mirada del interior bonaerense en la construcción de políticas públicas sanitarias. De esta manera, General Villegas pasa a tener participación directa en uno de los ámbitos más relevantes para la planificación y fortalecimiento del sistema de salud de la provincia.

Durante el encuentro también se firmó la Declaración CoSaPro 2026, documento que refleja la posición de intendentes y secretarios de salud frente al contexto actual. Entre los principales ejes abordados se destacó la preocupación por la crisis económica, el cierre de empresas y la pérdida de empleo, factores que incrementan la demanda en los hospitales públicos y profundizan la dependencia de muchas familias respecto del sistema estatal de atención.

En materia de salud mental, los participantes ratificaron su compromiso con la Ley Nacional 26.657 y expresaron su rechazo a cualquier retroceso en los derechos conquistados. Asimismo, solicitaron que el Ministerio de Salud de la Nación retome plenamente su rol rector y garantizaron la necesidad de sostener el abastecimiento de vacunas del calendario nacional y medicamentos del programa Remediar.

Otro de los puntos centrales fue el respaldo a la estrategia de Atención Primaria de la Salud, avanzando en el diseño del segundo Plan Quinquenal para la provincia de Buenos Aires.

Para General Villegas, esta designación representa un paso estratégico. La presencia del Dr. Irigaray en la Mesa Ejecutiva permitirá llevar la voz del distrito y de las comunidades del interior a los espacios donde se debaten decisiones fundamentales para el presente y el futuro de la salud pública bonaerense.

El congreso finalizó el pasado 17 de abril con un mensaje unánime en defensa del derecho a la vida, la paz social y el fortalecimiento de un sistema sanitario accesible para toda la comunidad.