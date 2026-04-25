Camión derramó su carga de pescado en el cruce de las RN 226 y 33 al pasar de largo

Esta madrugada alrededor de las 4:40 horas un camión térmico que viajaba procedente de Mar del Plata por la Ruta Nacional 226 con destino Mendoza, cargado con pescado, pasó de largo en el cruce con la 33.

Como consecuencia de lo ocurrido, el rodado sufrió la rotura total de la caja térmica derramando la mercadería en el asfalto, lo que requirió de la intervención de los bomberos. También lo hizo personal de la Policía de Seguridad Vial.

Los ocupantes del camión resultaron ilesos.

La Ruta 226, que concluye contra la Ruta 33, forma una «T», que más allá de la señalización, suele producir este tipo de hechos. En este caso, la brusca maniobra, causó el daño mencionado.