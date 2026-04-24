General Pinto: comenzó el Programa de Salud Escolar Bonaerense 2026 en la EEP N° 2

El objetivo es garantizar el acceso al derecho a la salud de niños, niñas y adolescentes, explicaron las autoridades escolares distritales sobre este Programa del Ministerio de Salud provincial.

Estas jornadas buscan detectar oportunamente problemas de salud, promover hábitos saludables, prevenir enfermedades y hacer un seguimiento del crecimiento y desarrollo.

En esta oportunidad los alumnos de la Escuela Primaria N° 2 contaron con la presencia de Promotoras de Salud, enfermeras , médico generalista y odontólogo, quienes realizaron controles a estudiantes de sexto año y brindaron una charla informativa sobre salud bucal de la que también participaron docentes.