IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: «Es un peligro que necesitamos sea arreglado»

Un lector de Distrito Interior, preocupado por el riesgo que representa este enorme pozo que se ha abierto en la calle Salta, esquina Quilmes, detrás del vivero municipal, tomó estas imágenes para que se pueda dimensionar el riesgo que corren las personas que a diario transitan por el lugar.

El vecino contó que realizó oportunamente el reclamo dando aviso, pero a pesar de haber recibido como respuesta que se intervendría, solamente han sido colocados unos tambores de 200 litros, con una cinta de peligro, y se le ha colocado una puerta de un viejo ropero como una manera de advertencia y prevención.

En su relato manifestó que él va a trabajar alrededor de las 6:30 horas, momento en que muchos chicos concurren a la escuela, pasando cerca de ese pozo, del que no está seguro si debajo hay agua o algún caño de algún servicio, desconociendo la causa por la que se produjo.

El envío de estas instantáneas pretende que sea tenido en cuenta y solucionado para descartar cualquier accidente que pudiera provocar.