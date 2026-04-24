Villegas Trabaja, la nueva página de oportunidades laborales, pronto podrá ser utilizada (VIDEO)

Junto a la presentación de la «Mesa de Entrada Virtual» que significa el Cat Bot de la Municipalidad, fue presentada la página web Villegas Trabaja, una especie de Páginas Amarillas d ela vieja guía telefónica, en la que e usuario encontrará todos los oficios, profesiones y servicios del distrito.

Cada trabajador o empresa tendrá una especie de perfil asignado donde podrá ir cargando sus trabajos, logros, entre otras particularidades de lo que lo distingue.

De este modo tanto en la ciudad cabecera como en los pueblos se tendrá conocimiento ante una necesidad, que facilitará la contratación, y por ende la obtención o concreción de lo requerido.

Este dominio .com.ar, ya registrado, forma parte del plan de modernización que pretende, entre otros objetivos, brindar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los villeguenses.

A su vez, el proyecto alcanzó una meta en si mismo al ser desarrollado íntegramente de manera local, en el Polo Tecnológico.

Como en el caso del Chat Bot, Ezequiel Vincent, Subsecretario de Modernización, explico los alcances de esta nueva herramienta comunitaria.