¿Cómo y dónde solicitar el carnet de pesca deportiva que exige la Provincia?

Desde la Dirección Provincial de Pesca del Ministerio de Desarrollo Agrario informaron que toda persona que practique pesca deportiva debe contar con su licencia vigente.

El trámite es 100% online, rápido y gratuito para jubilados, pensionados, mayores de 65 años varones y 60 años mujeres sin beneficio jubilatorio que acrediten residencia en PBA, personas con discapacidad, veteranos de Malvinas y menores de 14 años.

Paso a paso

1. Ingresar al sitio oficial: https://mi.mda.gba.gob.ar/pesca/licencia/validacion e ingresar DNI.

2. Completar datos personales (si no estás registrado).

3. Imprimir el talonario de pago que emite el sistema y abonarlo en cualquier sucursal de Banco Provincia o BAPRO Pagos. También se puede pagar de forma virtual por Provincia NET con tarjeta de débito.

4. Aguardar 72 horas desde el pago.

5. Volver a ingresar al formulario y descargar el carnet para imprimirlo.

Costos

La provincia de Buenos Aires diferencia entre licencias para federados -pertenecientes a un club- y no federados. Para pesca recreativa, el permiso más común es de 7 días con un costo aproximado de $500.

Es obligatorio llevar la licencia junto al DNI y presentarla ante la autoridad que lo solicite.

Para consultas: Dirección Provincial de Pesca – Tel: (221) 429-5315.

Contar con el permiso es una forma de cuidar nuestros recursos ictícolas y evitar infracciones. La pesca responsable nos permite disfrutar hoy y preservar para mañana.