Tras un choque, un joven de Piedritas se encuentra grave, internado en el hospital de General Villegas

Esta tarde a las 13 horas, una moto y un auto colisionaron en las calle Rivadavia y San Luis de la localidad perteneciente al distrito de General Villegas.

De acuerdo a lo que se desprende de los primeros datos, la conductora del auto, de 56 años, ingresaba en un domicilio cuando por la misma calle circulaba la moto conducida por un joven de 25 años, quien no habría llevado colocado el casco, lo que podría haber favorecido a las graves lesiones que sufrió.

Como consecuencia, el paciente fue trasladado de urgencia al hospital municipal donde permanece internado.

La información brindada por autoridades hospitalarias, indican que presenta traumatismo encéfalo craneano, con fractura de cráneo, fractura expuesta en un miembro inferior. Esta tarde fue intervenido en quirófano y trasladado a la Unidad de Terapia Intensiva, donde se encuentra intubado, con pronóstico reservado.