Un BMW se quemó por completo en la RN 33, cerca de General Villegas

El vehículo, un VMW circulaba en sentido América – Villegas cuando su conductor, un hombre de 52 años, de General Pico La Pampa, sintió olor a humo, por lo que se detuvo en la banquina, donde las llamas se dispararon cubriendo al rodado en su totalidad.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas a unos 10 kilómetros de General Villegas.

A pesar d ela intervención de los bomberos fue imposible evitar que los daños fuesen totales.

En el lugar trabajó además Policía de Seguridad Vial.