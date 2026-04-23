Piden cadena de oración por Damián Moyano, accidentado esta tarde en Piedritas

El joven de 25 años, Damián Moyano, sufrió serias heridas luego de protagonizar un accidente cuando circulaba por la localidad a bordo de su moto, una Honda Twister 250 cc.

El paciente que en la foto aparece junto a su hermana, Andrea, y su mamá, Sonia Acosta, permanece internado en el hospital de General Villegas con pronóstico reservado producto de las heridas sufridas, principalmente en el cráneo.

Sus amigos y afectos cercanos, piden cadena de oración por su recuperación, apelando a todas aquellas personas de fé, sin importar la religión.

Este es un momento extremo, y en casos como éste, la fuerza de la unión en un mismo pedido ha generado milagros.