Una menor que cruzaba la RN 188 hacia el barrio El Cruce fue embestida por un auto

Esta tarde una adolescente de 14 años que se dirigía en su bicicleta hacia el barrio El Cruce de General Villegas fue embestida por un automóvil cuando intentaba cruzar la ruta.

Según los primeros datos en el lugar, la adolescente esperó el paso de un camión sin advertir que detrás de este también lo hacía un Citroen C4 que la llevó por delante provocando la caída luego que golpeara contra el parabrisas, en el que se aprecia el impacto.

Como consecuencia fue trasladada al hospital donde se le realizaron los chequeos de rutina en estos casos; a simple vista habría recibido golpes, sin que su cuadro revistiera gravedad.

En el lugar se hizo presente personal de la Policía de Seguridad Vial y Policía Comunal.