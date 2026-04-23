IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: veredas con escombros o tierra, riesgo para quienes carecen de la visón

Un lector envió este nediodía este material en el que se aprecia a un conocido vecino ciego, quien circulaba, valiéndole de su bastón blanco, como lo hace al diario por distintos puntos de la ciudad.

Hoy volvió a enfrentarse con una barrera arquitectónica; en este caso, aparentemente temporal, pero producida por la mano humana. Mas allá de ser una tarea que por el clima lluvioso no pudo avanzar, o un descuido negligente, tal como se encuentra es un peligro.

El lector contó a Distrito Interior que al ver al hombre caminar directo hacia la tierra sobre la vereda, lo que advertía una caída segura, se volvió junto a otra persona que tuvo la misma reacción, advirtiendo al vecino ciego el peligro qué tenía enfrente.

Orientado, logró continuar caminando (como se lo ve), sin inconvenientes.

Lo detallado exime de cualquier agregado.

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