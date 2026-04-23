Recuperaron dos motocicletas que habían sido sustraídas en General Villegas

Se trata de una Motomel 125 cc. sustraída de inmediaciones de calle Arenales, bajo la modalidad hurto, y una Honda XR Tornado de Calle Pueyrredón, con el mismo modus operandi.

Tras las denuncias por parte de los damnificados se iniciaron las actuaciones a través del Grupo de tareas Operativas de la comisaría local, las que permitieron dar con ambos rodados y determinar la autoría de los delitos, poniendo a disposición de la justicia a dos sujetos , uno mayor y el otro menor de edad, con antecedentes en este tipo de hechos.

Así mismo en horas de la noche el día martes 21 de abril, efectivos del Grupo GTO de la Estación de Policía Comunal General Villegas, realizó las tareas necesarias que permitieron dar con un domicilio del barrio Embarcadero donde se encontraban ambas motos sustraídas.