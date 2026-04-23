General Villegas incorporó nuevos equipos para el control de alcoholemia
En el marco de las gestiones impulsadas por la Municipalidad de General Villegas, el distrito suma equipamiento de última tecnología para intensificar los controles de tránsito, prevenir siniestros viales y fortalecer la seguridad.
El secretario de Seguridad, Luis Plana, y el coordinador de Defensa Civil, Mauricio Olivera, mantuvieron una reunión en el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, donde recibieron nuevo equipamiento destinado a los operativos de control vehicular.
Durante el encuentro fueron recibidos por el subsecretario de Política y Seguridad Vial, Eduardo Feijó, y el director provincial de Fiscalización y Control del Tránsito y la Seguridad Vial, Cristian M. Vázquez.
Como resultado de las gestiones realizadas por el municipio ante la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, se concretó la entrega de dos alcoholímetros marca Dräger: un Alcotest 5000-V7 y un Alcotest 7510 con impresora.
Se trata de herramientas de alta precisión que permiten medir el nivel de alcohol en sangre de los conductores de manera rápida y confiable, para fortalecer los controles preventivos y contribuir a reducir riesgos en la vía pública.
La incorporación de estos equipos forma parte de una política sostenida de inversión en prevención, seguridad y ordenamiento del tránsito, con el objetivo de brindar mayor protección a los vecinos, indicaron desde el Estado local.