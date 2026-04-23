Trascendieron datos del foráneo que fue sorprendido cuando robaba en una vivienda a metros de la comisaría

Esta mañana cuando la persona que está encargada del mantenimiento de la limpieza en una vivienda ubicada en la calle Moreno, la principal de General Villegas, entre San Martín y Pringles, encontró el interior revuelto, por lo que de inmediato dio aviso a la Policía, que se encontraba a escasos metros, ya que el inmueble se ubica sobre la misma vereda de la comisaría.

Al arribo del personal sorprenden al sujeto en el interior al que logran reducir y poner a disposición de la justicia, en carácter de aprehendido. Entre sus prendas, portaba dos armas blancas que le fueron secuestradas.

Para ingresar, lo hizo luego de trepar un tapial de unos 2 metros y violentar una puerta trasera.

Con el correr de las horas se determinó que se trata de una persona de 35 años, identificada como Juan José Guajardo Agüero, de 35 años, oriundo de San Rafael, Mendoza.

Lo que no está determinado es por qué se encontraba en la ciudad, desde cuándo y si tiene algún vínculo o conexión familiar o de amistad con alguien de General Villegas.

El delincuente posee registro de haber estado cumpliendo una condena en el Complejo Penitenciario Nº 4 de San Rafael, Mendoza, por las causas «Daño y lesiones agravadas», «Lesiones leves» y «Hurto simple», habiendo recuperado la libertad el pasado 8 de abril.

Esta tarde permanecía alojado en la comisaría local a disposición de la UFI N°1 del Departamento Judicial Trenque Lauquen.