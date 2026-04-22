Invitación abierta a productores rurales en la visita, mañana, de Nicolás Pino a General Villegas (VIDEO)

Pierre Courreges, integrante de la Comisión de la SRPGV, profundizó en los temas a abordar en la jornada que mañana jueves, contará con la presencia del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien disertará ante los presentes, además de intercambiar conceptos e ideas, además de debatir sobre las inquietudes del sector.

El entrevistado remarcó que, si bien es una jornada para socios, la invitación es abierta a todo aquel productor agropecuario de la zona que quiera sumarse. La actividad iniciará a las 10 en Isidro, salón de eventos ubicado sobre la RN 188.