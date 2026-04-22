Pintenses fueron sobreseídos en una causa por estafa con ganado, iniciada en La Pampa (VIDEO)

Daniel Albanesi, abogado de los pintenses, Ivan Fiorini y Ana Paula Courreges, propietarios de la firma San Pablo Oeste S.A. que fueran denunciados por estafa en La Pampa, confirmó el sobreseimiento de sus clientes este miércoles por la mañana tras el proceso que se cursó en la vecina provincia.

Cabe recordar que la investigación comenzó en mayo del año pasado a partir de una denuncia de la empresa pampeana San Jorge Cereales y Hacienda, ubicada en Rancul, la cual afirmaba haber sido estafada por $800 millones en la compra de de 1.133 animales por parte de la firma San Pablo Oeste SA, de Iván Fiorini y Ana Paula Courreges, imputados en la causa, y que los mismos fueron pagados con cheques sin fondos.

Como consecuencia de ello, unos 1.000 bovinos habían sido secuestrados de un establecimiento cordobés, propiedad de Carlos Lanser, por disposición de la justicia de de La Pampa.

Oportunamente Lanser había asegurado que el procedimiento se hizo con absolutas falencias, ya que los policías se habrían llevado del lugar animales que eran de su propiedad, afirmando oportunamente que tenía las pruebas para comprobarlo, mediante la trazabilidad.

El consignatario cordobés insistía en que el procedimiento había sido “inconstitucional”, denunciando graves irregularidades en el operativo y sosteniendo que los animales retirados eran de su propiedad, con documentación y trazabilidad plenamente respaldadas.

Tras el desarrollo de la causa, finalmente la justicia pampeana dio la razón a Lanser, y sobreseyó a Fiorini y Courreges, al considerar que no existió estafa, sino que lo ocurrido, denunciado por la firma de Rancul, fue parte del proceso de desfalco financiero de San Pablo Oeste S.A.

A este hecho puntual se refirió esta tarde Albanesi en exclusiva con Distrito Interior. A su vez explicó cómo sigue la causa por la que los pintenses, cuya base operativa se encuentra en un establecimiento rural de Coronel Granada, adeudan una suma millonaria, que se ha visto significativamente disminuida, incluso, en tres casos,a los que mencionó, pasaron de ser sus acreedores, a ser sus deudores, denunciados mediante los caminos correspondientes.

Ya en concurso de acreedores, el magistrado de la ciudad de Pilar, representante de Fiorini y Courreges, insistió en la voluntad de pagar la deuda, al tiempo que comenzaron a producir dado que no hay motivos para que trabajen y en libertad.