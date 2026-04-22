General Villegas: sorprendieron a un sujeto robando a metros de la comisaría, es de Mendoza y está aprehendido

Esta mañana la Policía aprehendió a un ladrón cuando robaba dentro de una vivienda ubicada sobre la misma vereda de la comisaría.

El delincuente, de unos 30 años, fue sorprendido cuando intentaba sustraer en su mayoría electrodomésticos. Tras el aviso inmediato a la Policía pudi ser atrapado y puesto a disposición de la Justicia.

Se trataría de una persona que hace poco tiempo salió de la cárcel tras cumplir una condena. Es de la provincia de Mendoza. AMPLIAREMOS