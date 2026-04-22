General Pinto: iniciaron un sumario e interviene Asuntos Internos por el robo de combustible

Autoridades policiales de la región confirmaron a Distrito Interior que se dio inicio a un sumario administrativo interno por el caso denunciado ante la Ayudantía de Fiscal local, al tiempo que ya tomó intervención Asuntos Internos de la Policía Bonaerense.

Por el momento no hay personal alguno desplazado, ni siquiera el único acusado por la carga de .000 litros de gas oil en una cisterna que fue tirada por una camioneta hasta la estación de servicio YPF donde se produjo la carga los primeros días del mes en curso.

La fuente consultada aseguró que no hay autoridad integrante de la cúpula policial pintense involucrada o afectada por este hecho, de acuerdo a las primeras pruebas recabadas.

Así mismo se cree que en las próximas horas o días surgirían novedades acerca del sargento señalado como el autor y responsable de la carga cuyo destino, por el momento se desconoce.