Toyota Bhassa reafirma su presencia en General Villegas con la incorporación de un asesor comercial permanente

La agencia oficial de la marca japonesa líder, con concesionarias en Santa Rosa y Trenque Lauquen, vuelve a apostar a una de las ciudades, y en consecuencia zona, donde cuenta con una importante cantidad de usuarios y clientes.

Esta vez la apuesta representa la presencia permanente de la empresa al designar un asesor comercial, que ha sido asignado de a la ciudad y alrededores; se trata de Manuel San MIguel, un joven villeguense, conocido por su vínculo con el fútbol, el que debió dejar por cuestiones de salud, que oportunamente contó en una entrevista con nuestro medio.

Manuel, lejos de rendirse, y hasta se podría decir que utilizando y aplicando técnicas aprendidas en la cancha, comenzóa jugar otro partido, en otra chancha.

Así fue que tras su presentación en la búsqueda de Bhassa, fue seleccionado, se capacitó y hoy su trabajo ya muestra frutos, como la entrega de una pick up Hilux a Jorge López, propietario de la empresa JLR, montaje de silos y alquiler de grúas de gran tamaño.

Jorge es un «toyotero» y logró concretar con Manuel, como lo están haciendo otros históricos d ela marca, o nuevos que precisamente la descubren por la nueva incorporación de Bhassa que cuenta actualmente con interesantes promociones que son una oportunidad para acceder a cualquiera de los modelos:

«En este momento tenemos entrega inmediata de la mayoría de las versiones, en lo que es Hilux y SW4 hay tasa 0% de $ 15.000.000 con cupos limitados.

En Corolla Cross Hybrid y Corolla Sedan, hay $ 15.000.000 y $ 25.000.000 a tasa 0%.

También contamos con financiación con bancos y con TCFA que es la financiera nuestra, de Toyota», detalló Manuel.

Remarcando que es importante tener en cuenta que los cupos de los créditos a tasa 0% son limitados.

Para más datos, el contacto del asesor comercial en General Villegas es 2954 271673.