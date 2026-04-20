PAMI respondió al cobro de copago de los médicos: «No pagues dinero extra»

La obra social de los jubilados, PAMI, salió a dar su versión tras el anuncio de algunos médicos, entre ellos el Dr. Marcelo Tau en una entrevista recientemente publicada por Distrito Interior, acerca del cobro de una extra o copago en las consultas médicas.

El profesional de General Villegas explicó las razones por la que él y el Dr. Augusto Amato, decidieron desde el viernes cobrar un plus a cada afiliado que atiendan, luego que PAMI les recortara en un 50% el valor de la consulta que ellos percibían por el organismo nacional.

Esta tarde desde la obra social de los jubilados emitieron un comunicado a través de sus redes sociales en las que indican que sus afiliados no deben pagar al ser atendidos.

«Las prestaciones de PAMI son sin costo para todos los afiliados», remarca el mensaje.

«Si te niegan la atención o te piden un pago extra, comunicate con los canales oficiales de PAMI», agrega y explica los alcances de su servicio.

En General Villegas, la titular de la oficina, Vanesa Lavín, se expresó en sus perfiles de redes sociales, reproduciendo el mensaje de manera textual.

Por el momento, cada afiliado que concurra a los consultorios d elos médicos mencionados deberá abonas $ 20.000 para ser atendido.

Tau manifestó en la nota que es consciente de los riesgos que asumió al decidir el cobro del copago, explicando que es la única manera que la consulta se acerque al ideal para estos tiempos, admitiendo que la otra opción es renunciar a la cápita que atiende.