Grave denuncia en contra de la Policía de General Pinto por el desvío de 1.000 litros de combustible

El Secretario de Seguridad de la Municipalidad fue quien radicó la denuncia en la Ayudantía de Fiscal por el desvío o faltante de 1.000 litros de combustible destinados a los móviles d ela Policía Comunal.

Sobre el tema el hermetismo es absoluto, aunque trascendieron algunos detalles.

La investigación estaría orientada hacia un efectivo que estaba a cargo del mantenimiento de los móviles y prestaba servicio en la ciudad cabecera.