Murió Luis Brandoni

El actor tenía 86 años y más de 60 de trayectoria, repartidos en teatro, cine, televisión y streaming.

Estaba protagonizando la obra «¿Quién es quién?», junto a Soledad Silveyra, y preparando la segunda temporada de «Nada», serie de Disney+. Estuvo una semana internado tras una caída en su casa, que le provocó un hematoma cerebral.

Según indicó Carlos Rottemberg, “si no hay cambios, la idea sería hacer un velatorio este lunes entre las 12 del mediodía y las 12 de la noche en la Legislatura, y el martes por la mañana en el Panteón de Actores”.