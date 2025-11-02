Comunicado oficial: Ameghino suspendió los festejos por el Aniversario previstos para hoy

El Gobierno de Florentino Ameghino y Bomberos Voluntarios informa a la comunidad que, con profundo dolor, se ha decidido suspender los festejos programados por el aniversario de nuestra ciudad, debido al lamentable fallecimiento de María Paz Guasco Bengochea, vecina de nuestro distrito e integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios.

En este momento de tristeza, acompañamos con gran pesar a su familia, compañeros y seres queridos, reconociendo su compromiso vocación de servicio y entrega hacia la comunidad

Agradecemos la comprensión de |os vecinos ante esta decisión, que busca rendir respeto y homenaje a quien dedicó su vida a cuidar la de los demás.