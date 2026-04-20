URGENTE: despistó un camión entre Piedritas y Emilio V. Bunge

Alrededor de las 23 horas un camión que circulaba por el camino asfaltado que une la Ruta Nacional 33 a la altura de Piedritas y la localidad de Emilio V. Bunge, despistó en cercanías de la estancia San Carlos, en un tramo de dos kilómetros que presenta una superficie extremadamente resbaladiza.

Una testigo que asistió juntoa otras personas al chofer, que resultó ileso, contó a Distrito Interior que el chofer perdió el control en momentos en que llovía, se fue hacia la banquina, y allí, quedó producto d ela tijera que hizo el rodado.

El camión que proviene de Mendoza circulaba en dirección Bunge – Piedritas.

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