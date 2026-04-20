Ya rige el cobro de una extra en consultas médicas para afiliados de PAMI en General Villegas (VIDEO)

Los doctores Marcelo Tau (entrevistado por Distrito Interior) y Augusto Amato, los dos profesionales que atienden por la obra social de los jubilados, decidieron implementar esa medida luego que sobre finales de la semana anterior se les comunicara que seguiría vigente un descuento de alrededor del 50% en sus sueldos de PAMI.

Si la disposición tomada pro el Gobierno nacional cambiara, quedaría sin efecto el pago de $ 20.000 que es el monto establecido.

Esto no incluye, y no se cobra, por la confección de recetas. Desde el viernes todos los afiliados de PAMI que concurran a los consultorios, deben tener en cuenta el pago de esa cifra.

Los doctores Tau y Amato, los dos profesionales que atienden por la obra social de los jubilados, decidieron implementar esa medida luego que sobre finales de la semana anterior se les comunicara que seguiría vigente un descuento de alrededor del 50% en sus sueldos de PAMI. Si la disposición tomada pro el Gobierno nacional cambiara, quedaría sin efecto el pago de $ 20.000 que es el monto establecido. Esto no incluye, y no se cobra, por la confección de recetas. Desde el viernes todos los afiliados de PAMI que concurran a los consultorios, deben tener en cuenta el pago de esa cifra.