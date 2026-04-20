Nueva campaña en General Villegas por los habitantes del impenetrable chaqueño (VIDEO)
Claudia Mendoza, de General Villegas, es en la ciudad, la cara visible del Grupo Renacer, que tiene su origen en Buchardo, provincia de Córdoba, y desde hace años viaja con donaciones de todo tipo al impenetrable chaqueño.
En esta oportunidad, la cuarta para la villeguenses, iniciaron, como siempre, temprano con la colecta para que a mediados de año, cuando viajen, esté todo organizado con tiempo. En la entrevista detalla qué es lo más necesario y dónde se deben alcanzar las donaciones.
Para contactarse con Claudia Mendoza 3388 501211.