Llueve con intensidad en Bunge, se cumple lo pronosticado por el SMN

Las precipitaciones que se resisten a abandonar la zona continuarán por un lapso; así lo adelantó el SMN en las últimas horas, incluso emitiendo un alerta Amarilla para prácticamente toda la provincia.

En el caso del noroeste, a la abundante caída de agua se le sumaría ocasionalmente ráfagas de viento, por lo que, como siempre en estos casos, se recomienda estar atentos y prevenir.

Una lectora de Distrito Interior envió estas imágenes que muestran la intensidad d ela lluvia esta noche en la localidad del distrito de General Villegas.