Tragedia en el Rally Sudamericano en Córdoba (Imágenes sensibles)

Un grave accidente sacudió esta mañana al Rally Sudamericano Codasur en el paraje Julio César.

Un vehículo de competición se despistó y embistió a dos espectadores que se encontraban en el lugar.

Como consecuencia, un joven oriundo de la ciudad de Córdoba perdió la vida en el acto debido a politraumatismos.

Una mujer también resultó herida y fue trasladada a un centro de salud, donde permanece en observación.

Tras el trágico hecho, las autoridades decidieron suspender inmediatamente la competencia.