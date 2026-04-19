Sin fútbol de la Liga de Villegas este domingo por la lluvia

Tras la caída de agua en distintos puntos del distrito y el pronóstico de nuevas precipitaciones para lo que resta de la jornada, la Liga de Fútbol de General Villegas decidió suspender la 6° fecha.

Hasta el momento se había jugado el sábado el partido de adelanto en el que se enfrentaron Cañada Seca con Sportivo, donde los de Villegas se habían impuesto por 3 tantos a 0, quedando en lo más alto de la cima.

Desde la Liga informaron que se aguardará el comportamiento de clima para definir cuándo se disputará la fecha , pero se descontó que será el próximo fin de semana.