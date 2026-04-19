La tormenta causó serios destrozos en la cancha del club Sportivo en General Villegas

Cerca de la medianoche del sábado el frente de tormenta avanzó con fuerza y mucha actividad eléctrica sobre la ciudad cabecera donde su aspecto, realmente daba miedo y generó preocupación.

A las fuertes ráfagas las acompañó la lluvia, unos 20 milímetros en total, que en algunos puntos de la ciudad se sintió con mayor fuerza.

En el caso de la cancha del club Sportivo, los daños fueron cuantiosos y diversos, caída de grandes árboles, derribo de partes del tapial circundante al predio, y voladura de algunos elementos del sector cantina entre otros.

Las imágenes permiten tener una idea de la magnitud del fenómeno y sus consecuencias, pero al estar en el lugar, la dimensión es mayor.

Los dirigentes que se encuentran realizando mejoras y en obra para brindar cada vez un espacio más completo, lamentaron lo ocurrido, pero fieles al estilo de «El Pulpo», ya están pensando en las próximas horas comenzar a reconstruir.