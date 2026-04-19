Palpitando el clásico: en un edificio en construcción de Villegas, probablemente alguien mañana tenga que aguantar cargadas

Un lector compartió al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior) la imagen que se encuentra en el interior de esta publicación, mostrando el fanatismo pro los dos equipos que hoy se enfrentan en un nuevo superclásico.

La obra en la que penden las dos bandera, una incluso con el detalle de un fantasma, recordando el descenso a la B, se encuentra sobre la calle Arenales de General Villegas.

Evidentemente allí conviven los trabajadores que hinchan por ambos clubes, por esa rozón, no dudamos, salvo si el resultado es empate, que mañana habrá cargadas para una de las parcialidades.