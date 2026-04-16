Fútbol femenino: el equipo de la Municipalidad de General Pinto debutó ganando en la Liga de Vedia

El pasado domingo se disputó la primera fecha del torneo de fútbol femenino de la Liga Deportiva Central Vedia, donde el equipo que representa a la Municipalidad de General Pinto consiguió una importante victoria.

La cancha de Sportivo Sarmiento de Germania fue la sede del primer encuentro de la temporada, donde el club Atlanta de Vedia ofició como local.

En ese marco, en el primer encuentro de la jornada, el equipo Municipalidad de General Pinto venció por 1 a 0 al Club Social y Deportivo General Pinto. Luego, Atlanta y Atlético Ameghino igualaron sin goles.