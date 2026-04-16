Cuando la naturaleza se vuelve generosa y nos regala un paisaje como este; más nuestro, imposible

La última canción de la banda española La Oreja de Van Gogh, Todos estamos bailando la misma canción, reza en su primera estrofa «Yo que estudié cada estrella fugaz. Celestial, precisión, algoritmo genial .Reconozco que algo no me encaja. Que aquí hay algo más», en clara alusión a lo magnífico que representa la naturaleza que nos rodea, independientemente del lugar del planeta donde nos encontremos.

Esos lugares que producen asombro tantas veces como se los contemple parece que deben ser los lagos cristalinos, el mar transparente de arenas blancas, las montañas, y tantos otros; sin embargo, la más sorprendente belleza suele estar en el paisaje, en apariencia, más simple. Manuel Puig describía la llanura pampeana, específicamente su General Villegas natal, como un entorno hostil, desértico y sofocante, marcado por la «pampa seca» y una ausencia de paisaje que le generaba miedo. Tan subjetivo como lo que nos provocan las imágenes tomadas en el atardecer de este otoño, frente a una tranquera a la vera de la Ruta Nacional 188, entre General Villegas y Ameghino.

En favor de Puig, justamente porque su descripción puede resultar acertada, es que ante la poco habitual paleta de colores que ofreció el cielo, se convirtió el horizonte esta vez en maravilloso.

Como sea, no puede pasar desapercibido una danza en el cielo como la del sol y las nubes como la retratada, que además, resultó breve, ya que eran los últimos minutos de luz natural.

La foto de la portada, también en el interior, acompañando el texto, es la combinación de nuestro paisaje, campo plano, cielo extraordinario y puro, un molino que apenas se percibe y el monte de eucaliptus.

Producto de la cotidianidad, que es trasladable a otros aspectos de la vida, y la prisa en la que transitamos el día, puede que pasemos por alto, al naturalizar, estas expresiones de la naturaleza. El solo hecho de detenernos a fotografiar y contemplar este atardecer, nos impusimos una pausa, un alto en el trajín que valió la pena. De allí que nos pareció un acto egoísta no compartirlo con nuestros lectores.

Esto también, aunque con menor relevancia, es noticia.