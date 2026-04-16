Silvia Alvarez deja la Dirección de Turismo de la Municipalidad de General Villegas
Una de las funcionarias de la primera hora de la Gestión del intendente Gilberto Alegre deja su cargo a partir del mes próximo.
Silvia Alvarez fue, en el desembarco de Alegre en 2023, Directora de Deportes, pasando luego a desempeñarse dentro de la Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente, en Turismo.
Cabe recordar que turismo pertenecía a Deportes.
Álvarez, deja el cargo por por proyectos personales, familiares, trascendió.
Por el momento no se ha comunicado cuál será el destino del área que deja, y su reemplazo si lo hubiera.