La columna de la Lic. Silvia Diumenjo: «El trabajo no siempre es salud» (VIDEO)

En su columna Charlas sobre salud mental, la Lic. en Psicología, Silvia Diumenjo, abordó un tema que en mayor o menor medida atraviesa a toda la comunidad en edad laboral, refutando la frase popular «El trabajo es salud».

Las presiones, las insatisfacciones, la adicción laboral, y otros frentes con los que los trabajadores suelen lidiar, pueden poner a la vida de las personas cuesta arriba. ¿Hay solución?, ¿Cómo se llega a esa instancia y por qué?, ¿se puede detectar antes que ocurra?, y otras preguntas que, tal vez, permitan, encontrar la respuesta.

Cada lunes, la profesional aborda diferentes temáticas sociales, colectivas e individuales, muchas d elas cuales surgen de los propios oyentes en FM Peregrina (92.9), cada lunes a las 9 de la mañana.