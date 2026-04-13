General Pinto: la Policía recibió un alcoholímetro y un alómetro para reforzar la seguridad vial

Estos equipos fueron entregados por el Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, a través de gestiones en conjunto del municipio y el Vicepresidente de la Camara de Diputados, Alexis Guerrera, con el ministro Martin Marinucci, como parte de las políticas de cuidado y prevención en toda la provincia, explicaron desde el Ejecutivo.

Los nuevos dispositivos permitirán fortalecer los operativos de control en el marco de la Ley de Alcohol Cero.

De la entrega, que se realizó en el despacho del intendente, participaron el primer mandatario municipal, Fernando Rodríguez, el Secretario de Gobierno, Facundo Blanco, y el Subsecretario de Seguridad y Asuntos Legales, Dr. Matías Errecalde; por la Municipalidad, por la Policía, el comisarioDiego Montiel, Jefe de la Policía local y el subcomisario Luis Aiassa, Jefe de la comisaría.