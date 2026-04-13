Aprehendieron a un sujeto por acumulación de causas y riesgo de fuga

La Policía Comunal de General Villegas aprehendió esta mañana en la urgencia a un joven de 19 años, acusado de ser el autor de los últimos hechos delictivos en un local (bar) en calle Rivadavia, un galpón (taller y depósito) sobre Castelli y una agencia de autos en Pringles, por acumulación de causas y peligro de fuga, de acuerdo a lo informado por la autoridad policial.

La orden de allanamiento se cumplió en una vivienda de la calle Luis Cardín entre Rivadavia y Castelli, donde habita el acusado, domicilio en el que ha intervenido la Fuerza Pública en otras oportunidades.

El aprehendido quedó alojado en la comisaría local a disposición de la Justicia.